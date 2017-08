Schwammerlsaison: Erste Vergiftungen bei Pilzesammlern – Aufruf der Gesundheitsministerin

Augen auf beim Pilze sammeln. In der gerade gestarteten Schwammerl-Saison hat es bereits erste Fälle von Vergiftungen in Bayern gegeben. Das teilte die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml mit. Sie rät deshalb: Kein Risiko eingehen und Hände weg von Pilzen, die man nicht genau kennt.

Eine Hilfe biete dabei zum Beispiel ein spezielles Merkblatt in mehreren Sprachen, das mittlerweile auch in verschiedenen Flüchtlingseinrichtungen verteilt wurde. Dort sei es unter Migranten zuletzt häufiger zu Pilzvergiftungen gekommen, so Huml.

