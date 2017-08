Schwarzfahrer erwischt: 22-Jähriger aus dem Kulmbacher Land schon wieder ohne Führerschein im Auto

Innerhalb von 90 Minuten haben sich am frühen Samstagabend gleich vier Wildunfälle mit Rehen im Gemeindebereich von Neudrossenfeld und (…)

Vier Wildunfälle in 90 Minuten: Vier Rehe im Kulmbacher Land von Autos getötet

Abschied von Pfarrer Harder: Festlicher Gottesdienst in der Petrikirche

Am Sonntag wird Pfarrer Jürgen Harder in einem feierlichen Gottesdienst in der Petrikirche verabschiedet. Harder war seit Januar (…)