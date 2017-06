Schwedisches Königspaar zu Bayreuther Festspielen erwartet

Bayreuth (dpa/lby) – Adeliger Besuch in Oberfranken: Das schwedische Königspaar wird heuer die Bayreuther Festspiele besuchen. Während König Carl Gustav und Königin Silvia zum ersten Mal nach Bayreuth reisen, ist Kanzlerin Angela Merkel (CDU) seit Jahren Stammgast auf dem Grünen Hügel. Darüber hinaus werden Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU), seine Stellvertreterin Claudia Roth (Grüne) und der slowakische Präsident Andrej Kiska zur Premiere am 25. Juli erwartet, wie die Stadt Bayreuth am Mittwoch mitteilte.

Zahlreiche weitere Bundes- und Landespolitiker werden die Aufführung der Wagner-Oper «Die Meistersinger von Nürnberg» in der Regie von Barrie Kosky unter der musikalischen Leitung von Philippe Jordan verfolgen. Die Riege der bayerischen Politiker wird angeführt von Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU), der nicht nur von seiner kompletten Ministerriege mit Ausnahme von Finanz- und Heimatminister Markus Söder (CSU) begleitet wird, sondern auch von allen vier Fraktionsvorsitzenden sowie dem Präsidium des Landtags.

Auch Prominenz aus Film und Fernsehen will kommen, darunter Michaela May, Udo Wachtveitl, Ann-Kathrin Kramer, Harald Krassnitzer, Francis Fulton-Smith, Günter Maria Halmer und Ina Weisse. Darüber hinaus hat Fürstin Gloria von Thurn und Taxis ihr Kommen angekündigt.