Schwere Attacke vor der Disko gegen einen Kupferberger: Kripo Bayeuth ermittelt wegen schwerer Körperverletzung

Nach der schweren Attacke gegen einen 21-Jährigen aus Kupferberg vor einer Diskothek in Bayreuth letztes Wochenende hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Der junge Mann wurde mit einer tiefen Schnittwunde im Gesicht in eine Spezialklinik gebracht. Nach Auskunft von Polizeisprecherin Anne Höfer, können die Ärzte bleibende Schäden nicht ausschließen.

Die Kripo ermittelt inzwischen wegen schwerer Körperverletzung. Täter soll ein 25-Jähriger aus Kulmbach sein. Was genau passiert ist, ist völlig unklar, weder zur Tatwaffe, noch zu den Tatumständen gibt’s gesicherte Erkenntnisse, so die Sprecherin.

Der Kupferberger soll in der Nacht zum Samstag mit einem Freund in Bayreuth unterwegs gewesen sein. Als sie gegen 4 Uhr an der Fabrik den Heimweg antreten wollten, soll es zu der unvermittelten Attacke gekommen sein.

