Wegen Vergewaltigung muss sich ein 38-jähriger Mann aus Forchheim seit gestern in Bamberg vor Gericht verantworten. Im April letztes Jahr soll er in Streitberg im Landkreis Forchheim in das Zimmer einer Frau eingebrochen, sie geschlagen und getreten und dann vergewaltigt haben. Ende des Monats soll das Urteil gesprochen werden.