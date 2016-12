Schwere Vorwürfe: Lichtenfelserin soll Leute bespuckt, beschimpft und angeschrien haben

Eine 47-jährige Lichtenfelserin steht derzeit vor dem Coburger Landgericht. Der Vorwurf: Sie soll andere bespuckt, beschimpft und angeschrien haben. Wie es in der Presse heißt, habe sie sich immer wieder mit verschiedenen Menschen verbal derb angelegt, ihre ehemalige blinde Nachbarin soll sie sogar am Hals gepackt und gewürgt haben. Derzeit ist die Lichtenfelserin in einer Münchner Klinik untergebracht. Dort verweigert sie aber eine Therapie. Die Ärzte gehen davon aus, dass jahrelanger Alkoholmissbrauch zu hirnorganischen Schäden geführt hat. Jetzt stehen noch drei weitere Prozesstage an.