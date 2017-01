Schwere Vorwürfe: Verzweifelter Bamberger Ex-Chefarzt soll Selbstmordversuch verübt haben

Der ehemalige Chefarzt der Palliativstation am Bamberger Klinikum hat wegen der Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn und aus Angst vor Vorverurteilung versucht, sich umzubringen. Das wurde jetzt bekannt. Seit zwei Wochen sitzt der 45-jährige Mann in Untersuchungshaft. Zu Jahresbeginn war bekannt geworden, dass sich mehrere Frauen beim Träger des Krankenhauses, der Sozialstiftung, gemeldet hätten um sich über sein Verhalten zu beschweren. Konkret ist bisher nur ein Vorwurf, der Mediziner habe eine Kollegin zum Oralverkehr gezwungen. Andere sprechen laut Nordbayerischer Kurier von einer Eifersuchts-Aussage einer Frau. Der geschiedene Arzt habe in der Vergangenheit mehrere Beziehungen gehabt, aber stets mit einvernehmlichem Sex.