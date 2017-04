Schwerer Autounfall fordert drittes Todesopfer

Egglham (dpa/lby) – Der schwere Autounfall mit zwei Toten vom Ostersonntag in Niederbayern hat ein drittes Todesopfer gefordert: In der Nacht zum Samstag erlag der 18 Jahre alte Unfallverursacher aus dem Landkreis Passau seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Er war der Fahrer des Wagens, der bei Egglham (Landkreis Rottal-Inn) auf die Gegenfahrbahn geschleudert und gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt war. Zwei Insassen seines Wagens im Alter von 20 und 21 Jahren starben noch am Unfallort, zwei weitere im Alter von 17 und 20 Jahren wurden lebensgefährlich verletzt. Der 56-jährige Fahrer des anderen Wagens und dessen Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.