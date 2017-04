Schwerer Unfall auf der A 70 bei Roßdorf am Berg: Polizist schwer verletzt

Bei der Absicherung einer Schwertransport-Kolonne auf der A 70 auf Höhe der Abfahrt Roßdorf am Berg ist ein Polizist schwer verletzt worden. Die Beamten wollten den Verkehr händisch anweisen, von der rechten auf die linke Spur zu wechseln. Ein Autofahrer hatte das wohl nicht erkannt und war in hohem Tempo nach ganz rechts gewechselt, um noch die Ausfahrt zu erwischen. Dabei übersah er den auf der Fahrbahn stehenden Polizisten offensichtlich und erfasste ihn frontal. Der Beamte wurde in die Luft geschleudert, prallte gegen das Heck seines Streifenwagens, ehe er nach weiteren 15 Metern Flug mit schwersten Verletzungen auf der Straße liegenblieb. Kollegen eilten sofort zu ihm und leisteten gemeinsam mit anderen Autofahrern Erste Hilfe. Der Verletzte musste wenig später durch einen Notarzt wiederbelebt werden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Spezialklinik.

Ein Gutachter wurde damit beauftragt, den konkreten Hergang zu rekonstruieren.