Schwerer Unfall auf der A9: Verursacher flüchtig

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag auf der A9 bei Münchberg. Ein Fahrer fuhr auf die Autobahn auf und zog sofort nach links ohne auf den von hinten kommenden Verkehr zu achten. Die anderen Autos mussten stark bremsen, dadurch wurden zwei Fahrzeuge in die Leitplanke gedrückt. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, während der Unfallverursacher einfach weiterfuhr. Weil die Rettungsgasse ziemlich zu wünschen übrig ließ, haben die Rettungskräfte einige Zeit gebraucht haben, um zur Unfallstelle zu kommen. Der flüchtige Fahrer, der wahrscheinlich in einem Audi oder BMW unterwegs war, wird per Zeugenaufruf gesucht.