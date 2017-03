Schwerer Unfall bei Steinach: Kleinbus kippt um, sieben Menschen verletzt

Einen Unfall mit sieben Verletzten und 30.000 Euro Sachschaden hat es gestern im Landkreis Kronach gegeben. Der Fahrer eines Kleinbusses war zwischen Steinach an der Steinach und Horb unterwegs, als er nach links abbiegen wollte. Dabei nahm er einem entgegenkommenden VW die Vorfahrt. Der Kleinbus, in dem acht Menschen mitfuhren, und der VW krachten zusammen; der Kleinbus fiel um. Zwar haben sich alle Insassen selbst aus dem Bus befreien können, sechs von ihnen wurden aber mittelschwer verletzt: Der Fahrer des VWs wurde leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Vor Ort war ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei, BRK und Straßenmeisterei.