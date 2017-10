Schwerer Unfall in Bad Steben: am späten Nachmittag hat ein Autofahrer an einem Zebrastreifen offenbar eine Gruppe von mehreren Fußgängern übersehen und erfasst. Sie wurden zum Teil schwer verletzt. Passiert ist der Unfall auf der Steinbacher Straße in der Nähe der Therme. Ersten Meldungen zufolge gibt es mehrere Verletzte, zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Weitere Einzelheiten sind zur Stunde noch nicht bekannt.