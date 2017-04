Vollsperre bei Thurnau – dort ist am nachmittag zwischen Kleetzhöfe und Tannfeld ein Schwertransporter in den Graben gerutscht. Geladen hat er ein riesiges Rotorblatt für den dortigen Windpark. Die Bergung des Transporters gestaltet sich schwierig und wird noch rund fünf Stunden andauern, heißt es in diesen Minuten von der Polizei.

(Bild: NEWS5)