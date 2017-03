Schwierige Verhandlungen: Beim Nordbayerischen Kurier liegen die Positionen weit auseinander

Der siebte Warnstreik beim Nordbayerischen Kurier in Bayreuth läuft. Die Gewerkschaft ver.di will mit der Geschäftsführung über Kündigungen und Abfindungen verhandeln. Nach den Worten von Gewerkschaftssekretär Bernd Bauer will die Geschäftsführung nicht über einen Sozialtarifplan.

Beim Kurier in Bayreuth sollen mit dem neuen Eigentümer der Südwestdeutschen Medienholding aus Stuttgart, mehr als 50 Mitarbeiter gekündigt werden. Die Holding teilt mit, man wolle den Kurier zukunftsfähig aufstellen und als eigene Zeitung erhalten.

Der Vorschlag der Gewerkschaft, das über Altersteilzeit zu machen, wird bisher von der Geschäftsführung abgelehnt, dauere zu lange und sei zu teuer, heißt es.

Bei den Abfindungen liegt inzwischen ein Angebot der Arbeitgeberseite auf dem Tisch: 0,25 mal das Bruttogehalt pro Beschäftigungsjahr. Die Forderung der Gewerkschaft: Grundabfindung 10.000 Euro mal Faktor 2,0 pro Beschäftigungsjahr.