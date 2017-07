Schwieriges Procedere: Die Linke sucht im Wahlkreis Kulmbach einen neuen Bundestagskandidaten

Er war nur zehn Tage lang Bundestagskandidat der Linken im Wahlkreis Kulmbach-Lichtenfels, dann hat er hingeschmissen. Stefan Franzke hatte am Wochenende in einer Pressemitteilung einen Rückzieher gemacht und gleichzeitig seinen Rücktritt von allen Parteiämtern bekundet. Weil er mit dem Parteiprogramm Probleme habe und weil er und seine Familie persönlich angefeindet worden seien.

Nach dem Aus von Stefan Franzke hat die Linke jetzt bis zum 17. Juli Zeit, einen neuen Kandidaten zu finden – mit den einzuhaltenden Ladungsfristen wird das laut Bayerische Rundschau eng. Damit Franzke auch wirklich nicht kandidiert, braucht es auch noch einen offiziellen Akt. Die Vertrauenspersonen, die im Wahlvorschlag genannt sind, müssen gemeinsam und schriftlich erklären, dass sie den Vorschlag zurückziehen. Das erklärt Christine Sack vom Landratsamt in der Rundschau.