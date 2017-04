Schwimmbadbetreiberin verklagt TÜV auf Schadenersatz

München (dpa/lby) – Ein folgenschwerer Unfall in einem Freibad beschäftigt heute das Oberlandesgericht München. 2012 war ein neunjähriger Bub verunglückt, als er versuchte, die Treppe des Fünf-Meter-Sprungturms in dem Freibad im niedersächsischen Göttingen hochzusteigen. Der kleine Finger der linken Hand geriet dabei in einen Spalt und riss ab. Die Schwimmbadbetreiberin musste dem Opfer 7500 Euro an Schadenersatz und Schmerzensgeld zahlen. Sie verklagte daraufhin den TÜV auf Schadenersatz. Bei der jährlichen Überprüfung hätte dieser nach ihrer Auffassung die Gefahrenstelle erkennen müssen. 2006 hatte sich bereits ein ähnlicher Unfall an der gleichen Stelle ereignet – allerdings mit weniger schwerwiegenden Folgen. Die Schwimmbadbetreiberin ließ daraufhin eine Absicherung an dem Spalt anbringen. Zum Zeitpunkt des zweiten Unfalls war diese Absicherung jedoch nicht mehr vorhanden. Das Landgericht München hatte den TÜV in erster Instanz verpflichtet, der Schwimmbadbetreiberin die Hälfte des entstandenen Schadens zu ersetzen. Es sprach auch der Schwimmbadbetreiberin eine Mitschuld zu, da sie den Prüfer durch ihre Mitarbeiter auf die Gefahrenstelle hätte hinweisen müssen. Daraufhin legte der TÜV Berufung ein.