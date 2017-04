«Sea Eye» sticht mit zweitem Schiff in See

Stralsund (dpa/mv) – Die Hilfsorganisation «Sea Eye» will am Dienstag mit ihrem zweiten Rettungsschiff von Stralsund aus in Richtung Mittelmeer aufbrechen. Mit dem etwa 60 Jahre alten Fischkutter namens «Seefuchs» will die Regensburger Organisation künftig noch mehr Flüchtlinge aus Seenot retten, wie «Sea Eye» am Sonntag mitteilte. Nach rund dreiwöchiger Fahrt nach Malta soll das Schiff samt achtköpfiger Besatzung ab Mitte Mai zusammen mit der «MS Sea Eye» vor der libyschen Küste kreuzen. 2016 hatte die private Initiative nach eigenen Angaben 5568 Menschen aus Seenot gerettet. Vor dem Auslaufen soll die «Sea Eye» am Dienstag (13 Uhr) noch auf den Beinamen «Mare Nostrum» getauft werden.