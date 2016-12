Sechs Schwerverletzte bei Unfall auf A94

Mühldorf am Inn (dpa/lby) – Sechs Menschen sind am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der Autobahn 94 bei Mühldorf am Inn schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein Auto aus noch ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Mühldorf-West und Mühldorf-Nord in Fahrtrichtung Passau in die Mittelleitplanke geprallt. Zwei weitere Fahrzeug konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachten in das Wrack. Für die Bergung, die Landung mehrerer Rettungshubschrauber und die Unfallaufnahme sperrten die Beamten die Autobahn in beide Fahrtrichtungen. Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet.