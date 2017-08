Sechs Verletzte bei Brand eines Wohnhauses

Roth (dpa/lby) – Beim Brand eines Wohnhauses in der Innenstadt von Roth sind am Donnerstag sechs Menschen verletzt worden. Das Feuer brach am frühen Morgen im Dachgeschoss des zweistöckigen Gebäudes aus, wie die Polizei mitteilte. «Eine Person wurde mit einer Drehleiter aus dem Haus gerettet», sagte ein Polizeisprecher. Alle 18 Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sechs Menschen erlitten dennoch Rauchgasvergiftungen. Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Das Wohnhaus ist unbewohnbar, Teile des Dachgeschosses sind eingestürzt. Nach Schätzung der Polizei ist ein hoher sechsstelliger Schaden entstanden.