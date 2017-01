Sechs Verletzte bei Brand: Mindestens 100 000 Euro Schaden

Landshut (dpa/lby) – Mindestens 100 000 Euro Schaden und sechs verletzte Menschen: Ein Brand hat ein Mehrfamilienhaus in Landshut vorübergehend unbewohnbar gemacht. Das Feuer war in der Nacht zum Freitag im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Beamte hatten die Bewohner des Hauses gewarnt und dann versucht, das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Die beiden 25 und 29 Jahre alten Männer erlitten eine Rauchvergiftung. Auch vier Bewohner, darunter drei Kinder, wurden leicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Erste Ermittlungen deuten laut Polizei auf fahrlässiges Handeln hin. Alle vier Wohnungen waren zunächst nicht mehr bewohnbar, die Betroffenen kamen vorübergehend bei Nachbarn unter.

Das könnte Sie auch interessieren

150 000 Euro Schaden bei Hausbrand in Landshut

Landshut (dpa/lby) – Beim Brand eines Zweifamilienhauses in Landshut ist ein Schaden von 150 000 Euro entstanden. Ein 15-jähriger (…)

Lösch-Einsatz wegen Waldbrands am Jochberg beendet

Kochel am See (dpa) – Drei Tage lang haben Einsatzkräfte gegen Flammen und Glut am Jochberg in Oberbayern gekämpft – nun (…)

Sanierung des Staatswalds wird sechsstellige Summe kosten

Kochel am See (dpa) – Allein die Sanierung des am Jochberg in Oberbayern durch einen Brand beschädigten Staatswaldes wird eine (…)

Facebook-Foto mit Handgranaten löst Polizeieinsatz aus

Neustadt an der Donau (dpa/lby) – Ein 28-Jähriger hat auf Facebook ein Foto mit Handgranaten und einer Pistole gepostet und damit (…)

Frau vor ihrem Haus getötet

Thyrnau (dpa/lby) – Unmittelbar nach Verlassen ihres Hauses hat ein Mann in Niederbayern eine 40-Jährige getötet. Die Polizei (…)

Zwölf Menschen bei Brand in Flüchtlingsunterkunft verletzt

Wassertrüdingen (dpa/lby) – Beim Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach) haben am Samstag (…)