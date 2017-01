Bei einem Brand in einem Mietshaus in Altenkunstadt sind am Freitag früh sechs Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ausgebrochen war das Feuer in der Wohnung eines 78-jährigen Mannes gegen 8 Uhr morgens. Er wurde schwer verletzt. Von den insgesamt acht Bewohnern des Hauses mussten einige mit der Drehleiter gerettet werden. Fünf von ihnen haben Rauchvergiftungen erlitten. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Der Brandschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.