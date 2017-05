Sechsjähriger im Schlafanzug auf großer Tour

Ochsenfurt (dpa/lby) – Ein sechsjähriger Bub ist seiner Mutter bei einem Abendspaziergang am Main entwischt und war anschließend stundenlang verschwunden. Der Junge sei am Dienstagabend in den Mainauen in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) plötzlich ausgerissen und habe sich anschließend verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Kurz nach 21.30 Uhr fanden schließlich Passanten den verängstigen Jungen, der im Schlafanzug an einer etwa 400 Meter entfernten Tankstelle stand.

Weil der Junge seinen Namen nicht nennen konnte, suchten die Beamten gemeinsam mit ihm in der Innenstadt nach seinen Eltern. Kurz danach meldete sich auch die Mutter bei der Polizei. Sie hatte zuvor bereits allein am Main nach ihrem Kleinen gesucht.