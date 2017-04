Sechsjähriger schwer verletzt: 15-Jähriger sticht auf Kind ein

Mit schweren Verletzungen musste am letzten Sonntag ein sechsjähriger Junge ins Krankenhaus in Bayreuth eingeliefert werden. Das hat das Polizeipräsidium Oberfranken heute mitgeteilt. Bei dem Jungen bestand offenbar keine Lebensgefahr. Wie die ersten Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth ergaben, dürfte ein 15 Jahre alter Nachbarsjunge für die Verletzungen verantwortlich sein. Der Jugendliche wurde am Montagnachmittag in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht, wie die Polizei heute meldet. Der Verletzte und sein 15-jähriger Nachbar waren offenbar am Sonntag kurz vor 18 Uhr in ihrem Wohnort bei einem Anwesen aufgetaucht und hatten um Hilfe gebeten. Der Bewohner hatte sofort einen Notruf abgesetzt.