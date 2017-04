Seehofer: Angela Merkel ist unser größter Trumpf

Berlin (dpa) – CSU-Chef Horst Seehofer hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trotz der tiefgreifenden Auseinandersetzung mit ihr um die Flüchtlingspolitik als größten Trumpf der Union bezeichnet. «Wir werden nur mit Angela Merkel diesen Wahlkampf gewinnen. Das ist unser größter Trumpf. Und mit niemandem sonst», sagte Seehofer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Das sage ich als jemand, der auch die ein oder andere Debatte mit ihr hat.»

Man müsse ihre wichtige Funktion in einer aufgewühlten Welt als «Stabilisator, als Führungskraft gegenüber den Amerikanern und anderen, insbesondere auch in Europa sehen». Er fügte hinzu: «Und innenpolitisch kann sie ja für sich reklamieren, dass es Deutschland noch nie so gut ging wie in der Gegenwart.» In der Geschichte der Bundesrepublik habe es nie eine bessere wirtschaftliche Lage gegeben.