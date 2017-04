Seehofer: Beim Brexit neue Handelsschranken vermeiden

München (dpa/lby) – Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer sorgt sich angesichts des Brexits und der Entwicklung in den USA unter Donald Trump um den freien Marktzugang für die Wirtschaft im Freistaat. «Mit dem Brexit wird unser drittwichtigster europäischer Handelspartner die EU verlassen», schrieb der CSU-Chef in einem Gastbeitrag für das kommende Woche in München erscheinende «vbw-Unternehmermagazin». «Wir müssen in den Brexit-Verhandlungen so schnell wie möglich die Beziehungen auf eine neue Grundlage stellen und alles daran setzen, um neue Handelsschranken zu vermeiden.»

Die Exporte Bayerns hätten sich von 1996 bis 2016 verdreifacht, von 61 auf etwa 183 Milliarden Euro. «Rund die Hälfte unseres Pro-Kopf-Einkommens und rund ein Viertel der Arbeitsplätze in Bayern hängen direkt oder indirekt vom Außenhandel ab», schrieb Seehofer.

Neuer Konkurrenz setzten Bayerns Unternehmen Innovationskraft und Fleiß entgegen. Weniger ausrichten könnten sie gegen politische Krisen oder protektionistische Tendenzen. Die Sorgen wüchsen vor allem in Bezug auf die USA, China und Großbritannien. «Zusammen machen diese drei Absatzmärkte mehr als ein Viertel der bayerischen Exporte aus. Eine Abschottung hätte für alle Beteiligten empfindliche Folgen», schrieb Seehofer. Deshalb wolle man die neue US-Regierung überzeugen, dass sich Freihandel lohne – und zwar für beide Seiten.