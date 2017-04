Seehofer-Brief an Merkel: Pragmatische Brexit-Gespräche

München (dpa/lby) – Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) will in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für pragmatische «Brexit»-Verhandlungen mit Großbritannien werben. Das teilte Staatskanzleichef Marcel Huber (CSU) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag in München mit. Bayern sorgt sich etwa um wirtschaftliche Verwerfungen des EU-Austritts Großbritanniens, die sich auch negativ auf die bayerische Wirtschaft auswirken könnten.

Die Staatsregierung fordert deshalb unter anderem möglichst geringe Hindernisse für Industrie und Handel, aber auch eine weiterhin enge Zusammenarbeit in den Bereichen Innere Sicherheit und Forschung. Für Bürger und Unternehmen, die sich bereits in Großbritannien aufhalten oder die sich dort niedergelassen haben, sollten nach dem Willen der Staatsregierung Bestandsschutz-Regeln gelten, damit diese möglichst wenig Nachteile erleiden. Auf all diese Punkte werde Seehofer in seinem Brief an die Kanzlerin deutlich hinweisen, sagte Huber.