Seehofer diskutiert mit Guttenberg

Neufahrn (dpa/lby) – CSU-Chef Horst Seehofer, der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, EVP-Fraktionschef Manfred Weber und andere CSU-Politiker diskutieren am Samstag bei einem Treffen in Niederbayern über die aktuelle politische Lage. Die Runde in Neufahrn (Landkreis Landshut) gab es schon mehrfach, diesmal nimmt erstmals Seehofer teil. Unter den Organisatoren ist auch der ehemalige bayerische Finanzminister und heutige Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon. Die komplette Veranstaltung ist nicht öffentlich.

Der einstige CSU-Überflieger Guttenberg wird die CSU dieses Jahr im Wahlkampf unterstützen, wie Seehofer bereits angekündigt hatte. Es gebe aber keine Zusage für irgendeinen Posten nach der Wahl, hatte der bayerische Ministerpräsident in dem Zusammenhang auch betont.