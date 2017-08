Seehofer fordert engere Zusammenarbeit der Geheimdienste

Neubrandenburg (dpa) – Nach dem Terroranschlag in Barcelona fordert CSU-Chef Horst Seehofer eine engere Zusammenarbeit der Geheimdienste. Es sei ein stärkerer Austausch von Informationen nötig, sagte der bayerische Ministerpräsident am Samstagabend bei einem Wahlkampfauftritt in Neubrandenburg. «Da muss die EU bei der Terrorbekämpfung endlich aufwachen.» Man könne den Bürgern allerdings nicht «totale Sicherheit» versprechen. Das wäre unehrlich. Die Politik könne jedoch «das Menschenmögliche tun», sagte Seehofer.