Düsseldorf (dpa) – CSU-Chef Horst Seehofer hat sich für ein Ministerium für Digitalisierung auf Bundesebene ausgesprochen. «Die Digitalisierung umfasst alle Bereiche und sollte in der Bundesregierung in einem Ressort gebündelt werden», sagte der bayerische Ministerpräsident der «Rheinischen Post» (Mittwoch) und fügte hinzu: «Ich werde dies auch in Bayern machen. Möglicherweise schon vor der Landtagswahl 2018».