Seehofer: Herzog war beeindruckende Persönlichkeit

München (dpa/lby) – Mit dem Tod von Alt-Bundespräsident Roman Herzog hat Deutschland nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) eine «beeindruckende Persönlichkeit» verloren. «Mit Roman Herzog geht einer der ganz großen Bayern», sagte er am Dienstag in München. Herzog sei ein hoch angesehener Bundespräsident für alle Deutschen gewesen, der zugleich dem Freistaat Bayern immer in besonderer Weise verbunden geblieben sei.

«Klug, weitsichtig, mutig, mit großer Liebe zum offenen Wort und dabei stets bescheiden haben wir ihn erlebt – als Bundespräsident, als Präsident des Bundesverfassungsgerichts, als Minister», betonte Seehofer. Unvergessen sei seine «Ruck-Rede», mit der er Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes aufgerüttelt habe.

Nach Angaben des Bundespräsidialamtes ist Herzog im Alter von 82 Jahren gestorben. Herzog stand von 1994 bis 1999 an der Spitze der Bundesrepublik. Der CDU-Politiker hatte immer wieder vor Reform-Müdigkeit gewarnt und es sich zur Aufgabe gemacht, gegen Blockaden in Politik und Gesellschaft anzugehen. Besonders in Erinnerung blieb seine Rede von 1997 mit dem zentralen Satz: «Durch Deutschland muss ein Ruck gehen».