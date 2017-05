Seehofer in schwieriger Mission in Kiew

Kiew (dpa) – Gemeinsam mit Staatspräsident Petro Poroschenko will CSU-Chef Horst Seehofer in Kiew über die zerfahrene Lage in der Ostukraine sprechen. Bei seinem Kurzbesuch in der ukrainischen Hauptstadt will der bayerische Ministerpräsident am Donnerstag dazu an die Gespräche anknüpfen, die er bereits im März mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führte. Damals hatte er erklärt, dass neben Russland auch die Ukraine eine Bringschuld für eine friedliche Lösung des Konfliktes in der Ostukraine habe.

In der Ostukraine bekämpfen sich seit mehr als drei Jahren Regierungseinheiten und von Moskau unterstützte Separatisten. Auf Seehofers Programm stehen auch Gespräche mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Wladimir Groisman und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko. Ziel der Reise ist es außerdem, die Zusammenarbeit zwischen Bayern und der Ukraine zu intensivieren.