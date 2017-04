Seehofer lehnt Koalitionsspekulationen ab

München (dpa/lby) – CSU-Chef Horst Seehofer hat Koalitionsspekulationen vor der Bundestagswahl erneut eine Absage erteilt. Die Union sei «gut unterwegs», müsse jetzt aber «richtig ackern», sagte Seehofer am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. «Wenn wir näher bei 40 Prozent sind als bei 30 Prozent, dann kann die Union entscheiden, mit wem sie koalieren will.» Zur FDP sagte Seehofer: «Wenn die FDP in den Bundestag einzieht, was ich annehme, dann ist natürlich die FDP immer ein ernsthafter Partner für eine Koalition.»

SPD-Avancen in Richtung FDP und Ampel-Koalition machten ihm keine Sorgen, sagte der bayerische Ministerpräsident. Die CSU kämpfe gegen ein rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene, das für die SPD «die naheliegendste Alternative» sei.