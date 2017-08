Seehofer sagt Pfarrern Unterstützung bei Kirchenasyl zu

Kempten (dpay) – Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hat den beiden großen Kirchen in Bayern Unterstützung beim Kirchenasyl zugesichert. «Ich habe immer darauf hingewiesen, dass für uns in Bayern an erster Stelle die Humanität steht», sagte er am Samstag in einer Rede auf der Allgäuer Festwoche in Kempten. «Da hatten und haben sie auch immer die Unterstützung der bayerischen Staatsregierung», sicherte er evangelischen und katholischen Kirchenvertretern zu.

In Bayern hatten zuletzt mehrere Staatsanwaltschaften wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt Ermittlungen gegen Pfarrer aufgenommen, die Flüchtlingen Kirchenasyl gewährten. Laut Seehofer ist die Zahl der Flüchtlinge in Bayern nicht so hoch, dass «radikale Schritte» wie die Ermittlungen gegen Pfarrer gerechtfertigt wären. Seehofer kündigte an, Bayerns Haltung mit den anderen Bundesländern abzustimmen. «Ich lege Wert darauf, dass wir das in Bayern nicht anders machen, als es 15 andere Bundesländer auch tun», sagte er.