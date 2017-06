Seehofer sagt Teilnahme am «Tag der Franken» ab

Kitzingen (dpa/lby) – Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hat seine Teilnahme am «Tag der Franken» am Sonntag im unterfränkischen Kitzingen abgesagt. Er müsse «unaufschiebbare politische Gespräche» mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin führen, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Joachim Herrmann werde Seehofer beim «Tag der Franken» vertreten.

Die Nordbayern erinnern an ihrem Feiertag an die Gründung des Fränkischen Reiches am 2. Juli 1500. Seit 2006 ist jedes Jahr ein anderer Regierungsbezirk dran – also Ober-, Unter- oder Mittelfranken. Kitzingen hat sich für dieses Jahr das Motto «Kultur Brücken» gegeben. und daran angelehnt wird der «Tag der Franken» auf den fünf Mainbrücken der 21 000-Einwohnerstadt gefeiert.