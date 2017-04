München (dpa/lby) – CSU-Chef Horst Seehofer schaltet sich in den Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen ein. An diesem Samstag (29. April) wird er dazu nach Angaben aus der CSU-Zentrale nach Bergisch Gladbach bei Köln reisen. Dort ist am Nachmittag ein gemeinsamer Auftritt mit dem CDU-Spitzenkandidaten Armin Laschet geplant. Im bevölkerungsreichsten Bundesland wird am 14. Mai ein neuer Landtag gewählt.