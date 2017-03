Seehofer spricht Stunden mit Bildungsverbänden über Abitur

München (dpa/lby) – Mehr als drei Stunden hat sich Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag mit den Spitzen von Bildungsverbänden über die Zukunft des Abiturs ausgetauscht. «Es war eine sehr gute Atmosphäre mit einer sehr positiven Grundstimmung», sagte der Vorsitzende des Philologenverbandes Michael Schwägerl im Anschluss nach Angaben seines Sprechers. Er habe in der Anhörung in der Staatskanzlei deutlich gemacht, dass die Philologen weiter an ihrer Forderung nach einer Rückkehr zum grundständigen Abitur nach neun Jahren – mit der Möglichkeit zur Verkürzung – festhalten.

An dem Gespräch hatten neben Seehofer und Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) Vertreter der Direktorenvereinigung, der Landeselternschaft und des Landesschülerrates teilgenommen. Sie alle sind für eine Abkehr vom Abitur nach acht Jahren. Dadurch soll der Stress bei Schülern und Lehrern gesenkt werden. Auch die Opposition im Landtag ist für eine Abkehr vom sogenannten Turbo-Abitur.

Innerhalb der CSU ist die Frage nach dem Abitur der Zukunft dagegen keinesfalls so klar. Insbesondere in der Landtagsfraktion gibt es viele Befürworter der aktuellen Variante. Sie fürchten unter anderem die Kosten durch die Umstellung, ohne im Gegenzug eine Garantie für einen dauerhaften Schulfrieden zu erhalten.