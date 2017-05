Seltenes Oppositions-Lob für Seehofers China-Reise

Qingdao (dpa/lby) – Nach dem Treffen mit kritischen Intellektuellen in China hat Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) seltenes und einmütiges Lob von der Landtags-Opposition bekommen. Die Vertreter von SPD, Grünen und Freien Wählern zollten dem CSU-Chef zum Abschluss der China-Reise am Freitag Respekt – auch dafür, dass er in den Gesprächen mit Regierungsvertretern sehr geschickt die Bedeutung von Meinungsfreiheit für die Entwicklung eines Landes betont habe.

Seehofer hatte sich – anders als bei seinen früheren China-Besuchen – diesmal auch mit vier Vertretern der Zivilgesellschaft getroffen. Das Gespräch mit den Intellektuellen, das absichtlich geheimgehalten worden war, hatte am Mittwoch in der Deutschen Botschaft in Peking stattgefunden. Neben Seehofer nahmen daran auch Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU), die Landtagsvizepräsidentinnen Inge Aures (SPD) und Ulrike Gote (Grüne) sowie der Freie-Wähler-Abgeordnete Thorsten Glauber teil. Erst am Donnerstag machten sie das Treffen öffentlich.