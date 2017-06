Seehofer trifft Autobosse zum Diesel-Gespräch

München (dpa) – Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) will am heutigen Mittwoch (12.00) der bayerischen Autoindustrie seinen Plan zur Abwendung von Diesel-Fahrverboten präsentieren. Die Staatsregierung schlägt vor, dass die Konzerne eine freiwillige Vereinbarung mit dem Freistaat zur umweltfreundlichen Umrüstung von Dieselfahrzeugen eingehen. Eingeladen in die Staatskanzlei sind BMW-Chef Harald Krüger, Audi-Chef Rupert Stadler und MAN-Chef Joachim Drees. Für die Staatsregierung nehmen auch Wirtschaftsministerin Ilse Aigner, Umweltministerin Ulrike Scharf und Innenminister Joachim Herrmann (alle CSU) teil.

Seehofer hatte das Gespräch angesetzt, nachdem der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter Überlegungen über ein Diesel-Fahrverbot in der Landeshauptstadt angestellt hatte. Anlass dafür sind die Stickoxid-Emissionen der Dieselmotoren; die Grenzwerte werden an den Messstellen der Landeshauptstadt häufig überschritten. Fahrverbote als Gegenmittel lehnen Seehofer und die CSU jedoch ab.

Die IG Metall hatte schon Anfang Mai einen bayerischen Autogipfel gefordert, weil im Freistaat nach Gewerkschaftsangaben gut 400 000 Arbeitsplätze von der Autoindustrie abhängen. Auf Bundesebene will nun Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) einen Diesel-Gipfel einberufen.