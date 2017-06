Seehofer trifft Putin – Linde-Konzern vor Milliarden-Auftrag

St. Petersburg (dpa/lby) – Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) will heute zum zweiten Mal in diesem Jahr den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Das kurze Gespräch soll am Mittag am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg stattfinden. Im März war Seehofer schon einmal bei Putin in Moskau zu Gast gewesen, ebenso im Februar ein Jahr zuvor.

Anlass für Seehofers Reise nach St. Petersburg ist ein geplanter Milliarden-Deal des Linde-Konzerns. Seehofer will anschließend bei der Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens zwischen dem Industriegase- und Anlagenbau-Unternehmen und einem russischen Konzern dabei sein. Dabei geht es um ein Milliarden-Geschäft: den Bau einer Industrieanlage in der russischen Teilrepublik Tatarstan.