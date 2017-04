Seehofer trifft ukrainischen Präsidenten am 25. Mai

München/Kiew (dpa/lby) – Nach dem russischen Präsidenten Wladimir Putin will sich CSU-Chef Horst Seehofer auch mit dessen ukrainischem Amtskollegen Petro Poroschenko zu politischen Gesprächen treffen. Der bayerische Ministerpräsident werde am 25. Mai in die Hauptstadt Kiew reisen, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dort wolle er sich auch mit Ministerpräsident Wladimir Groisman treffen. Ziel der Reise sei es zudem, die wiederaufgenommene institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen Bayern und der Ukraine zu intensivieren.

Der Plan für die Reise ist bei der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr entstanden – zunächst war eine Reise im April angedacht. Bereits Mitte März hatte sich Seehofer in Moskau mit Putin getroffen und dabei auch über das Kriegsgebiet Ostukraine gesprochen. Danach hatte er erklärt, dass entsprechend des Minsker Abkommens nicht nur Russland, sondern auch die Ukraine eine Bringschuld für eine friedliche Lösung habe. In der Ostukraine bekämpfen sich prorussische Separatisten und ukrainische Regierungstruppen seit 2014. Alle Bemühungen um eine Waffenruhe und eine friedliche Lösung blieben bisher ergebnislos.