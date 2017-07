Seehofer und Bouffier sprechen über möglichen Nationalpark

München (dpa/lby) – Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hat am Freitag mit seinem hessischen Amtskollegen Volker Bouffier (CDU) über einen möglichen länderübergreifenden Nationalpark in der Rhön gesprochen. «Man hat vereinbart, dass man fachlich prüfen will, was es für eine Option für einen länderübergreifenden Nationalpark in der Rhön gibt», sagte eine Sprecherin der bayerischen Staatskanzlei. Das bedeute aber keinerlei Festlegung. «Das ist keine Vorwegnahme einer Entscheidung.» An dem Treffen nahmen auch die Umweltministerinnen beider Länder, Ulrike Scharf (CSU) und Priska Hinz (Grüne) teil, wie die Sprecherin sagte.

In der Diskussion für einen dritten Nationalpark sind neben der Rhön die Donau-Auen, der Spessart und der Frankenwald. Noch im Juli und damit vor der Sommerpause soll entschieden werden, mit welcher Region der Dialog und die Planungen weitergehen sollen. Seehofer (CSU) hatte erst am Mittwoch angekündigt, sich nun jeden Tag stärker mit dem Thema zu beschäftigen. Es handle sich um eine nicht einfache politische Entscheidung, bei der man in aller Ruhe die Pros und Kontras beurteilen müsse. Im Freistaat bestehen bereits die Nationalparks im Bayerischen Wald und im Berchtesgardner Land.