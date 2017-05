Seehofer: Union will Steuersenkungen und Investitionen

München (dpa/lby) – Die Union will mit einem doppelten Versprechen in den Bundestagswahlkampf ziehen: von Steuersenkungen und weiteren Entlastungen einerseits und Investitionen andererseits. Das kündigte CSU-Chef Horst Seehofer am Montag in München an, nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag in Berlin. Die Frage heiße für die Union nicht das eine oder das andere. «Für uns heißt die Antwort: Steuerentlastungen und Investitionen, und zwar in allen Bereichen, von der Bildung bis zur Infrastruktur.» Die Union werde aber nur finanzierbare Versprechen und keinen Wunschzettel vorlegen.

Seehofer wies damit Äußerungen von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zurück, der die Steuersenkungspläne der Union am Sonntag als unseriös bezeichnet und vorrangig mehr Investitionen gefordert hatte.

Den Umfang von Steuersenkungen und weiteren Entlastungen wollte Seehofer noch nicht beziffern. Es sei noch nichts entschieden, man habe aber «in großer Übereinstimmung» diskutiert. Nun sollten diverse Alternativen durchgerechnet werden. «Ich habe allen Grund jetzt, davon auszugehen, dass wir uns in der Steuerfrage sehr verständigen werden, in beiden Teilen, Soli wie Einkommensteuer», betonte er.

Profitieren sollten vor allem niedrige und mittlere Einkommen. Zudem sei es das erklärte Ziel, auch diejenigen finanziell zu entlasten, die keine Steuern zahlen. Das sind etwa Geringverdiener mit einem Einkommen unterhalb des Grundfreibetrags. Dafür sollten jetzt verschiedene Möglichkeiten durchgerechnet werden, sagte er. Anfang Juli wollen CDU und CSU ein gemeinsames Wahlprogramm vorlegen.

Seehofer hatte nach einer CSU-Vorstandsklausur am Wochenende eine «wuchtige Steuerreform» in Aussicht gestellt – ohne bereits konkrete Zahlen zu nennen. Intern wurde auf der Klausur aber deutlich, dass die CSU auf Entlastungen von mehr als 15 Milliarden Euro setzt – das ist die Summe, die die CDU-Spitze bislang als Höchstgrenze ansieht.

Die Kosten für die stufenweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags sollten aus CSU-Sicht jedenfalls gesondert betrachtet werden, also zu 15 Milliarden Steuersenkungen hinzukommen. Uneins sind sich CDU und CSU ohnehin, bis wann der «Soli» komplett abgeschafft werden sollte – ob bis 2025, wie dies die CSU gerne hätte, oder bis zum Jahr 2030.

Seehofer bekräftigte, dass die Union keine unrealistischen Wahlversprechen abgeben werde, sondern «nur das, was ganz sicher zu halten ist». Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sei jemand, «der die Hand auf der Kasse hat und nichts Unkalkulierbares eingeht».

Merkel und Seehofer hatten am Sonntag mit weiteren Unions-Politikern über das gemeinsame Wahlprogramm beraten. Am Montag nahm Seehofer an einer Konferenz der Unions-Fraktionschefs aus Bund und Ländern in München teil. Am späten Nachmittag wurde dort auch Merkel erwartet.

Seehofer berichtete von einem «sehr guten Teamgeist» bei beiden Treffen. Bei den inhaltlichen Dingen, mit denen man Deutschland gestalten wolle, stimmten CDU und CSU überein. «Das Wahlprogramm wird die Visionen beinhalten, mit denen wir Deutschland in eine gute Zukunft führen wollen.» Dabei wolle man «mit beiden Lungenflügeln atmen», wirtschaftlicher Stärke und sozialer Sicherheit, betonte er. Der Thüringer CDU-Fraktionschef Mike Mohring, der die Unions-Fraktionsvorsitzendenkonferenz derzeit leitet, nannte als Schwerpunkt-Themen Sicherheit, Wirtschaft, Steuern und Familie.

Uneins sind sich beide Seiten in Sachen «Doppelpass»: «Bei diesem Punkt werden die Parteivorsitzenden weiterreden», sagte Seehofer. Und Dissenspunkt bleibt die CSU-Forderung nach einer festen Obergrenze für neu eintreffende Flüchtlinge – Merkel lehnt dies strikt ab.