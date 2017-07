Seehofer warnt vor erneutem Streit über Obergrenze

München (dpa/lby) – Weniger als zehn Wochen vor der Bundestagswahl hat CSU-Chef Horst Seehofer die Union vor einem erneuten Streit über das Für und Wider einer Obergrenze für Flüchtlinge gewarnt. «Wir sollten jetzt nicht die Diskussion führen, die wir erst nach einer für uns erfolgreichen Wahl zu führen haben», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München. CDU-Chefin Angela Merkel hatte zuletzt am Sonntag in einem ARD-Interview die Obergrenze abgelehnt.

Die unterschiedlichen Positionen von CDU und CSU in dieser Frage seien bekannt: «Die Obergrenze ist und bleibt ein Herzstück des Bayernplans.» Ärger über Merkels neueste Absage verspüre er nicht. «Jetzt haben erst einmal die Wählerinnen und Wähler das Wort. Wenn wir das Vertrauen der Menschen erhalten, dann muss man über die Inhalte eines Koalitionsvertrages reden.» Trotz der aktuell guten Umfragewerte von CDU und CSU erwarte er bis zum Wahltag am 24. September eine «ganz heiße Kiste».