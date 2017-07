Sie sind alt, sie sind sehr beliebt und sie können immer noch Wind und Regen trotzen. Das haben 50 Oldtimer am Wochenende bei der Schnauferlfahrt des Automobilclubs in Hof bewiesen. Ein VW 411 von 1971 und eine NSU aus dem Jahre 1928 waren die schnellsten auf der 100 Kilometer Strecke in und um Hof.

Mit dabei der legendären Karl Benz-Patent-Motorwagen, mit dem die Geschichte des Automobils ihren Anfang nahm. Zu sehen auf der Radio Plassenburg-Homepage bei den Regionalnachrichten.