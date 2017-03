SEK im Einsatz: Polizeibeamten im Raum Ludwigsstadt festgenommen

Bei einem SEK-Einsatz im Landkreis Kronach am Donnerstag Abend ist wohl ein Polizeibeamter von seinen Kollegen festgenommen worden. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft in Coburg.

Dem Mann wird eine Sexualstraftat im privaten Bereich vorgeworfen, heißt es. Einen dienstlichen Bezug hatte der Zugriff also nicht. Der Einsatz in Ludwigsstadt blieb laut Staatsanwaltschaft ohne besondere Vorkommnisse. Der Beschuldigte wurde gestern Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt – der auch Haftbefehl erlassen hat.