SEK nimmt Randalierer mit Axt fest

Wasserburg (dpa/lby) – Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hat mit einer Axt randaliert und dabei seine Nachbarn in Angst versetzt. Nach Polizeiangaben beschädigte der Mann in der Nacht auf Sonntag die anderen Wohnungstüren und bedrohte die Bewohner des Hauses in Wasserburg am Inn (Landkreis Rosenheim). Die Polizei rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an, brachte die Menschen in Sicherheit und umstellte das Gebäude. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den Randalierer schließlich in seiner Wohnung fest. Verletzt wurde niemand. Der Mann wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Ihn erwarten mehrere Anzeigen unter anderem wegen Bedrohung und Sachbeschädigung.