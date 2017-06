SEK-Einsatz in Nürnberg glimpflich ausgegangen

Nürnberg (dpa/lby) – Der Großeinsatz wegen eines angeblich bewaffneten Mannes in Nürnberg ist beendet. Zwei betrunkene Männer wurden am Dienstag nach Angaben eines Polizeisprechers vorläufig festgenommen. Eine Waffe sei zunächst nicht gefunden worden, doch die Durchsuchung einer Wohnung laufe derzeit noch. Verletzt worden sei niemand. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass sich ein bewaffneter Mann in einem Mehrfamilienhaus verschanzt habe. Einige Dutzend Beamte riegelten daraufhin die Straßen rund um die Wohnung großräumig ab. Auch ein Spezialeinsatzkommando war am Ort des Geschehens.