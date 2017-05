Selbstbestimmtes Leben im Alter: oberfränkische Projekte erhalten Innovationspreis

Im Alter möglichst lange in seinen eigenen vier Wänden bleiben zu können – das wünscht sich sicher jeder von uns. Projekte aus Oberfranken, die den Menschen genau das ermöglichen wollen, sind dafür jetzt ausgezeichnet worden. Erhalten haben sie den Innovationspreis „Zu Hause daheim“ des bayerischen Sozialministeriums. Ein Projekt kommt aus Kronach – geehrt hat Ministerin Emilia Müller dort die Seniorengemeinschaft Kronach Stadt und Land e.V.; der zweite Platz ging an das Projekt „Zusammen leben“ aus Coburg, auf Platz drei landeten die „Präventiven Hausbesuche für Senioren“ in Bayreuth. Die Projekte erhalten 3000, 2000 beziehungsweise 1000 Euro.