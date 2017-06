Seniorentagesstätte in Hegnabrunn: Bis Januar entsteht im „Unteren Wirt“ das neue Projekt

Der Diakonieverein Neuenmarkt-Wirsberg-Trebgast-Harsdorf will eine Senioren-Tagesstätte einrichten. Am Samstag hat Pfarrer Peter Ahrens die Pläne vorgestellt. Die Gaststätte zum Unteren Wirt in Hegnabrunn soll zur Tagesstätte umgebaut werden. Die Wirtsleute hören auf und haben dem Pfarrer die Idee selbst näher gebracht. In der neuen Tagesstätte sollen die Senioren laut Bayerische Rundschau auf jeden Fall gemeinsam essen können. Im jetzigen Biergarten sollen Hochbeete entstehen und es werde Orientierungshilfe für Demenz-Kranke geben, sagte die Leiterin der Diakoniestation, Margit Weinlein. Und in der dann ehemaligen Gaststätte soll selbst gekocht werden – die Leiterin der Wirtshausküche, Tanja Kolb, wird dann mit und für die Senioren kochen.

Die Diakonie hatte ihr Konzept bereits für das Bahnhofsgebäude in Trebgast angeboten, dort sei aber die AWO von Anfang an favorisiert worden, sagte Pfarrer Ahrens. Im kommenden Januar soll die Seniorentagesstätte in Hegnabrunn eröffnen.