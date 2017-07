Sessellift bleibt stecken: Fahrgäste rasch befreit

Nesselwang (dpa/lby) – 17 Menschen haben am Donnerstag im Allgäu in einem Sessellift festgesteckt. Die Bergwacht befreite nach eigenen Angaben nicht nur Erwachsene aus den Einer-Gondeln, sondern auch mehrere Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Insgesamt eineinhalb Stunden saßen die Betroffenen in der Alpspitzbahn in Nesselwang (Landkreis Ostallgäu) in etwa fünf Metern Höhe fest.

Insgesamt befanden sich 17 Menschen im Lift, als er wegen eines technischen Defekts zum Stillstand kam. Zwei konnten sich selbst befreien, wie die Polizei mitteilte. Allen gehe es gut, sagte ein Sprecher der Bergwacht nach dem Ende der Rettungsaktion. Für die Kinder und Jugendlichen sei es eher ein Abenteuer denn bedrohlich gewesen, die Bergwacht in Aktion zu sehen.

Die Bergwachtler bestiegen zur Rettung die jeweils nächstgelegene Stütze des Lifts und erreichten dann mit einer Seilrolle die Sessel. Von dort ließen sie die Feststeckenden mithilfe eines Sicherheitsgurts direkt auf den Boden hinunter. Insgesamt waren bei der Rettung etwa 25 Helfer beteiligt. Während der Aktion versorgten die Helfer die Festsitzenden mit Getränken.

Die Störung am Lift wurde noch am Nachmittag wieder behoben. Was der Grund für den technischen Defekt war, war zunächst nicht bekannt.